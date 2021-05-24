У Грузії почали використовувати китайську вакцину Sinovac

У Грузії з 24 травня почалася вакцинація китайською вакциною від коронавірусу компанії Sinovac.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

100 000 доз вакцини прибула до країни ще раніше як подарунок. Реєстрація на щеплення нею почалася з 21 травня.

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У Грузії використовується і друга китайська вакцина, компанії Sinopharm.

Вакцинація від коронавірусу у Грузії почалася 15 березня. Відтоді щеплення отримали понад 112 тисяч осіб, а завершили вакцинацію - майже 15 900. Населення Грузії - близько 3,7 млн.

Першою в країну прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.

Наприкінці березня до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech.