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В Грузии начали использовать китайскую вакцину Sinovac

Понедельник, 24 мая 2021, 12:23

В Грузии с 24 мая началась вакцинация китайской вакциной от коронавируса компании Sinovac.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

100 000 доз вакцины прибыли в страну еще раньше в качестве подарка. Регистрация на прививку началась с 21 мая.

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В Грузии используется и вторая китайская вакцина компании Sinopharm.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. С тех пор прививки получили более 112 000 человек, а завершили вакцинацию - почти 15 900. Население Грузии - около 3,7 млн.

Первой в страну прибыла партия из 43,2 тысячи доз AstraZeneca, что по лицензии производится в Южной Корее. Вакцины предоставили через международную платформу COVAX.

В конце марта в Грузию прибыла первая партия вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech.

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Грузия Вакцины
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