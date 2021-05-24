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Зеленський доручив зупинити авіасполучення між Україною та Білоруссю

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Зеленський доручив зупинити авіасполучення між Україною та Білоруссю

Понеділок, 24 травня 2021, 18:00

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до неї.

Про це повідомила пресслужба глави держави за підсумками наради у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська.

"З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль скликав у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Білоруссю.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. 

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Литва першою в ЄС вирішила з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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