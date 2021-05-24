Решение саммита ЕС по Беларуси: новые санкции, запрет Белавиа и не только

Руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда" об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Европейского совета Барен Лейтс, продемонстрировав копию одобренной лидерами позиции.

Как известно, в понедельник руководители государств ЕС срочно обсудили общий ответ на действия белорусской власти, которая в воскресенье захватила авиалайнер Ryanair, пролетавший над ее территорией, для ареста одного из пассажиров лайнера, оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Кроме политических требований к Лукашенко о немедленном освобождении Протасевича и его девушки Софии Сапеги, а также призыва к ICAO срочно расследовали беспрецедентные действия Беларуси, лидеры ЕС согласились расширить персональные санкции против представителей белорусского режима и связанных с ними компаний.

Кроме того, саммит поручил Совету ЕС и высокому представителю ЕС по внешней политике безотлагательно разработать и принять новый пакет секторальных экономических санкций против Беларуси. Стоит заметить, что такого решения не было в проектах, оно появилось во время обсуждения, сделав реакцию ЕС более жесткой. Какие отрасли подпадут под санкции - пока не уточняется.

В дополнение, руководящий орган ЕС определил жесткие санкции в отношении белорусской авиаотрасли.

Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС – как для транзита, так и для рейсов в аэропорты ЕС. Таким образом, для белорусской авиакомпании "Белавиа" закроется западное направление, доступными останутся рейсы почти исключительно в российские аэропорты. Украина, как известно, также планирует наложить запрет на рейсы в Беларусь.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит авиа пространством Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, которые проходят через Беларусь.

Украина также планирует ввести жесткий запрет на пользование белорусского неба.

Подробнее о том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды":

Отметим, что по процедурам, которые действуют в Евросоюзе, для реализации указаний саммита должно быть принято решение Совета ЕС, сформированная из министров всех стран членов. Как правило, при наличии согласия лидеров ЕС, эта процедура происходит без задержек.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с его девушкой задержали.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом"