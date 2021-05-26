Латвія заборонила приймати рейси, що прямують через Білорусь

Латвія слідом за сусідньою Литвою заборонила своїм аеропортам приймати авіарейси з будь-яких країн, що прямують через повітряний простір Білорусі, та заборонила "Белавіа" літати через своє небо.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на комюніке Міністерства транспорту Латвії, таке рішення прийняли після інциденту з рейсом Ryanair з Афін до Вільнюса, який посадили в аеропорту Мінська задля арешту опозиціонера.

За висновком Агентства з цивільної авіації повітряний простір Білорусі визнали небезпечним для цивільної авіації.

Латвійські аеропорти не зможуть приймати літаки з інших країн, якщо вони на своєму маршруті прямували через повітряний простір Білорусі.

Мінтранспорту призупинить дозвіл на польоти державній білоруській авіакомпанії "Белавіа" та не видаватиме нових дозволів на польоти білоруським перевізникам. Також призупиняється дозвіл латвійській airBaltic літати до Мінська (зазначимо, компанія першою у світі почала оминати Білорусь, ще до офіційних рішень).

"Те, що сталося (з рейсом Ryanair) - це безпрецедентний випадок в історії цивільної авіації і порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Це поставило під загрозу безпеку пасажирів, екіпажу й літака. Я щасливий, що лідери ЄС так само оцінили цей випадок і їхнє рішення збігається з позицією уряду Латвії", - зазначив міністр транспорту Таліс Лінкайтс.

Як відомо, у неділю Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара. Інцидент викликав різку реакцію світу.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".