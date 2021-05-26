Латвия запретила принимать рейсы, следующие через Беларусь

Латвия вслед за соседней Литвой запретила своим аэропортам принимать авиарейсы из любых стран, следующих через воздушное пространство Беларуси, и запретила компании "Белавиа" летать через свое небо.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике Министерства транспорта Латвии, такое решение было принято после инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс, который посадили в аэропорту Минска для ареста оппозиционера.

По заключению Агентства гражданской авиации воздушное пространство Беларуси признали опасным для гражданской авиации.

Латвийские аэропорты не смогут принимать самолеты из других стран, если они на своем маршруте направлялись через воздушное пространство Беларуси.

Минтранспорта приостановит разрешение на полеты государственной белорусской авиакомпании "Белавиа" и не будет выдавать новых разрешений на полеты белорусским перевозчикам. Также приостанавливается разрешение латвийской airBaltic летать в Минск (отметим, компания первой в мире начала обходить Беларусь, еще до официальных решений).

"То, что произошло (с рейсом Ryanair) - это беспрецедентный случай в истории гражданской авиации и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации. Это поставило под угрозу безопасность пассажиров, экипажа и самолета. Я счастлив, что лидеры ЕС так же оценили этот случай и их решение совпадает с позицией правительства Латвии", - отметил министр транспорта Талис Линкайтс.

Как известно, в воскресенье Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь. Инцидент вызвал резкую реакцию в мире.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".