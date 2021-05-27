Рейс Air France, який мав летіти в обхід Білорусі, не пустили до Москви

Французька авіакомпанія Air France в середу скасувала рейс Париж-Москва через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новую газету".

Одна з пасажирок передала виданню відеозапис розмов екіпажу літака з пасажирами. Інформацію також підтвердив офіс Air France.

"У нас досі немає ніякої інформації, на жаль. Немає дозволу увійти до повітряного простору Російської Федерації досі ", - звертається пілот рейсу до пасажирів по гучномовцю.

Airfrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в пространство России. Это связано с решением компании облетать Беларусь



Видео: очевидец, для «Новой»https://t.co/XSCt0yqZ0F pic.twitter.com/uZLrOw9x2W — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 26, 2021

Після цього капітан судна оголосив, що рейс скасовано.

За словами пасажирки, капітан також сказав, що відсутність відповіді від Росії - "дуже незвичайна ситуація". Екіпаж пов'язав подію із рішенням Air France припинити польоти через Білорусь.

В офісі Air France підтвердили, що скасування рейсу в Росію пов'язане з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі.

Згідно з даними сервісу Flightradar, інші рейси Air France та інших авіакомпаній, що летіли в обхід Білорусі 26 травня, змогли перетнути повітряний простір Росії.

Раніше міністр з європейських справ Франції Клеман Бон заявляв, що Росія могла би через політичний діалог допомогти завершити "епоху Лукашенка" у Білорусі, щоб вона починала ставати демократичною країною.

Нагадаємо, 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі, заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

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