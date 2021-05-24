У Франції пропонують обговорити з Росією, як завершити епоху Лукашенка

Міністр з європейських справ Франції Клеман Бон сказав, що, на його думку, Росія могла би через політичний діалог допомогти завершити "епоху Лукашенка" у Білорусі, щоб вона починала ставати демократичною країною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі BFMTV, коментуючи ситуацію довкола примусової посадки у Мінську літака Ryanair.

"Потрібно продовжити дискусію з Росією, щоб віднайти політичний діалог і щоб Лукашенко пішов якнайшвидше (...) і Білорусь, остання диктатура у Європі, почала ставати демократією", - сказав міністр.

Він назвав дії Білорусі щодо рейсу Ryanair піратством та заявив, що ЄС після цього ймовірно запровадить нові санкції.

"Це вражаюча, скандальна ситуація. Йдеться про літак європейської компанії, що здійснював рейс між двома європейськими столицями (...) Це акт державного піратства, який не можна залишити безкарним", - заявив Бон.

Він зазначив, що ЄС міг би посилити санкції проти режиму Лукашенка і це питання обговорюватимуть на зустрічі Євроради у понеділок.

Бон додав, що вважає за доцільне заборонити польоти над Білоруссю.

"На мою думку, це було б розумним рішенням для нашої безпеки - тому що було створено загрозу для життя європейських громадян, не кажучи про арешт (Протасевича), який ми засуджуємо", - сказав він, зазначивши, що на борту було 9 громадян Франції.

"Ми продовжимо підтримку білоруської опозиції і посилимо санкції", - додав міністр.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж летіти до Вільнюса, що не відповідає дійсності.