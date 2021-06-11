Німеччина почала впроваджувати цифровий сертифікат вакцинації

Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За його словами, мета німецького МОЗ - до кінця червня зробити цифровий сертифікат доступним для усіх, хто має право на його отримання. Починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС.

Читайте також Латвія приєдналась до ковідного цифрового сертифікату ЄС

"Метою є, щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей", - зауважив німецький міністр.

Вже зараз користувачі у Німеччині можуть завантажувати на свої мобільні телефони додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлено додаток Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.

Цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у Німеччині, а стане його доповненням. Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення.

Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат.

Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.

Станом на 10 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині повністю вакцинувалися від коронавірусу 19,9 мільйона осіб. 39,1 мільйона осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини.