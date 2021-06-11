Германия начала внедрять цифровой сертификат вакцинации

Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.

Об этом рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, цель немецкого Минздрава - до конца июня сделать цифровой сертификат доступным для всех, кто имеет право на его получение. Начиная с июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС.

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"Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий", - отметил немецкий министр.

Уже сейчас пользователи в Германии могут загружать на свои мобильные телефоны приложение CovPass. Также в ближайшем будущем будет обновлено приложение Corona-Warnapp, в которое можно будет добавить цифровой сертификат вакцинации.

Цифровой сертификат не станет заменой традиционному бумажному сертификату вакцинации, который действует в Германии, а станет его дополнением. Подать заявку на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или в семейных врачей, где им делали вторую прививку.

Кроме того, центры вакцинации будут посылать цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью ключей можно будет загрузить в мобильное приложение цифровой сертификат.

Также его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

По состоянию на 10 июня, по данным Института имени Роберта Коха, в Германии полностью вакцинировались от коронавируса 19,9 миллиона человек. 39,1 миллиона человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины.