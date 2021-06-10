Латвія приєдналась до ковідного цифрового сертифікату ЄС

Латвія приєдналася до європейського цифрового ковідного сертифікату, який в подальшому забезпечить обмін інформацією між країнами ЄС.

Про це повідомили в Національній службі охорони здоров'я Латвії, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як підкреслили у службі, це дозволить жителям Латвії використовувати цифрові сертифікати для подорожей в інші країни ЄС.

Сертифікат підтверджує, що конкретна людина отримала вакцину проти коронавірусу, недавно здала негативний тест або раніше перехворіла на цю хворобу. Перевірити цю інформацію в іншій країні можливо завдяки QR-коду.

На цей момент обмін інформацією вже відбувається з тими країнами-учасницями, які приєдналися до системи, а це: Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Литва, Польща та Іспанія.

На даний момент на порталі covid19sertifikats.lv оформлено майже 270 000 цифрових сертифікатів. У тому числі 223 000 сертифікатів про пройдену вакцинацію, понад 28 000 - про проведений лабораторний тест і понад 17 000 підтверджують, що людина перехворіла коронавірусом.

У середу депутати Європарламенту підтримали пакет заходів по введенню на території Євросоюзу цифрового сертифіката, який спростить пересування всередині ЄС під час пандемії.