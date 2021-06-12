Словаччина більше не планує купувати "Спутник V" - немає попиту

Уряд Словаччини не планує закуповувати нові партії російської вакцини "Спутник V" через низький інтерес до неї словаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю France 24 заявив міністр закордонних справ Словацької Республіки Іван Корчок.

За його словами, наразі у Словаччині на складі зберігається близько 200 тисяч доз російської вакцини. Проте попит на цю вакцину – вкрай низький.

"Сьогодні ми бачимо, що кількість тих, хто хотів би зробити щеплення" Супутником ", значно впала", - заявив міністр, прокоментувавши данні опитування, згідно з яким певна частина словаків хотіла би вакцинуватися саме "Спутником". За його словами, зацікавленість у російській вакцині висловило близько 5-6 тисяч словаків.

Одна з причин цього - хоча "Спутник V" дозволений до використання у Словаччині, людей перед щепленням інформують, що ця вакцина не зареєстрована у ЄС.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини в країні наприкінці травня.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом російської вакцини "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.