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Уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" 

Середа, 26 травня 2021, 15:27

Уряд Словаччини схвалив використання російської вакцини "Спутник V" в країні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров'я має дозволити вакцинацію цією незареєстрованою в ЄС вакциною до 7 червня. В цей час доступними для вакцинації є 200 тисяч доз.

Крім того, міністр охорони здоров'я Словаччини повинен видати обов'язкові інструкції для забезпечення того, щоб всі громадяни, які отримали "Спутник V", могли негайно отримати лікування у разі потенційних побічних ефектів.

У затвердженому урядом матеріалі також перераховані ризики для безпеки, ефективності та якості вакцини. У матеріалі також є таблиця з оцінкою результатів лабораторних досліджень зі Словаччини.

"Все ще є значна кількість громадян, які заявляють, що вони будуть вакциновані тільки вакциною "Спутник V", - заявили в Міністерстві охорони здоров'я Словаччини.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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