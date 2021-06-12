Словакия больше не планирует покупать "Спутник V" - нет спроса

Правительство Словакии не планирует закупать новые партии российской вакцины "Спутник V" из-за низкого интерес к ней словаков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью France 24 заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок.

По его словам, сейчас в Словакии на складе хранится около 200 000 доз российской вакцины. Однако спрос на эту вакцину - крайне низкий.

"Сегодня мы видим, что количество тех, кто хотел бы сделать прививку" Спутником ", значительно упала", - заявил министр, прокомментировав данные опроса, согласно которым определенная часть словаков хотела бы вакцинироваться именно "Спутником". По его словам, заинтересованность в российской вакцине выразило около 5-6 тысяч словаков.

Одна из причин этого - хотя "Спутник V" разрешен к использованию в Словакии, людей перед прививкой информируют, что эта вакцина не зарегистрирована в ЕС.

Напомним, правительство Словакии одобрил использование российской вакцины в стране в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупку правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.