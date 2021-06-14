ЄС не відкриє нові розділи на переговорах із Сербією найближчим часом

ЄС найближчим часом не відкриє нові розділи у перемовинах з Сербією щодо членства у блоці - через позицію деяких країн, які вважають прогрес недостатнім.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За словами дипломатичних джерел, під час внутрішніх дебатів Єврокомісія закликала відкрити наступні переговорні розділи 22 червня, вказуючи на те, що Сербія досягла певних результатів з реформами і таке відкриття сприятиме подальшому поліпшенню ситуації з верховенством права.

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Проте близько третини країн-членів, серед яких Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія, Швеція, Фінляндія, Ірландія, Хорватія та Болгарія, наполягли, що для відкриття нових розділів потрібно більше часу і більше конкретних результатів. Деякі члени також вказали на недостатню узгодженість політики Сербії з політикою ЄС у сфері зовнішніх відносин та безпеки.

В той же час, члени ЄС домовились про проведення міжурядової конференції, на якій буде представлена нова методологія переговорів та наступні кроки в процесі євроінтеграції. Рішення про проведення політичної "інформаційної" міжурядової конференції із Сербією 22 червня було прийнято як компромісне - як знак підтримки Белграда на шляху реформ.

В уряді Сербії заявили, що Белград "не здивований рішенням Європейського Союзу не відкривати жодного розділу, тобто кластера з Сербією".

"Очевидно, що не тільки не було готовності Європейського Союзу застосовувати нову методологію, але також не було політичної волі", - заявила міністр з питань європейської інтеграції Ядранка Йоксімович в інтерв'ю сербському телебаченню.

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За її словами, за відкриття нових переговорних розділів виступали Франція, Італія, Словаччина, Кіпр, Греція, Угорщина, Словенія та Австрія.

Сербія розпочала переговори про членство в ЄС у січні 2014 року. З загальної кількості 35 розділів на сьогодні відкрито вісімнадцять, а два тимчасово закриті.

У 2020 році Сербія вперше з початку переговорів не відкрила жодного переговорного розділу.