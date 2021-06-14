ЕС не откроет новые разделы на переговорах с Сербией в ближайшее время

Евросоюз в ближайшее время не откроет новые разделы в переговорах с Сербией о членстве в блоке - из-за позиции некоторых стран, которые считают прогресс недостаточным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

По словам дипломатических источников, в ходе внутренних дебатов Еврокомиссия призвала открыть следующие переговорные разделы 22 июня, указывая на то, что Сербия достигла определенных результатов в реформах и такое открытие будет способствовать дальнейшему улучшению ситуации с верховенством права.

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Однако около трети стран-членов, среди которых Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Дания, Швеция, Финляндия, Ирландия, Хорватия и Болгария, настояли, что для открытия новых разделов нужно больше времени и больше конкретных результатов. Некоторые члены также указали на недостаточную согласованность политики Сербии с политикой ЕС в сфере внешних отношений и безопасности.

В то же время члены ЕС договорились о проведении межправительственной конференции, на которой будет представлена ​​новая методология переговоров и следующие шаги в процессе евроинтеграции. Решение о проведении политической "информационной" межправительственной конференции с Сербией 22 июня было принято как компромиссное - как знак поддержки Белграда на пути реформ.

В правительстве Сербии заявили, что Белград "не удивлен решением Европейского Союза не открывать ни одного раздела, то есть кластера с Сербией".

"Очевидно, что не только не было готовности Европейского Союза применять новую методологию, но также не было политической воли", - заявила министр по вопросам европейской интеграции Ядранка Йоксимович в интервью сербскому телевидению.

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По ее словам, за открытие новых переговорных разделов выступали Франция, Италия, Словакия, Кипр, Греция, Венгрия, Словения и Австрия.

Сербия начала переговоры о членстве в ЕС в январе 2014 года. Из общего количества 35 разделов сегодня открыто восемнадцать, а два временно закрыты.

В 2020 году Сербия впервые с начала переговоров не открыла ни одного переговорного раздела.