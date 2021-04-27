ЄС натякнув Сербії на необхідність підтримки санкцій Євросоюзу задля майбутнього членства

Для майбутнього членства Сербії у Євросоюзі важливо, щоб країна підтримувала позиції ЄС щодо зовнішньополітичних питань, у тому числі приєднувалася до запроваджуваних Євросоюзом санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Брюсселя президента Сербії Александара Вучича.

Головною темою був початок перемовин про майбутнє членство Сербії у ЄС та способи прискорити цей процес. Жозеп Боррель зазначив, що це залежить від низки реформ в країні, зокрема у сфері верховенства права і свободи ЗМІ.

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"Ще одне питання щодо якого нам необхідно більше взаємодії і результатів - гармонізація політики Сербії із зовнішньою і безпековою політикою ЄС, з рішеннями та позиціями Євросоюзу, у тому числі щодо обмежувальних заходів… Багато країн-членів наполягають на підтримці Сербією цієї важливої частини", - зазначив Боррель.

Також, продовжив він, майбутнє членство залежить від нормалізації відносин з Косовом і результатів перемовин між Белградом і Приштиною, що відбуваються за посередництва ЄС. "Важливо, щоб цей процес продовжився без зволікань і призвів до результатів, попри добре відомі труднощі", - зазначив головний дипломат ЄС.

Він зазначив, що новий раунд переговорів між Белградом та Приштиною на найвищому рівні відбудеться 11 травня.

Коментуючи питання гармонізації зовнішньої політики, Александар Вучич визнав, що стикається з "деякими труднощами", але пообіцяв прогрес у деяких, але не всіх напрямках зовнішньої політики ЄС, цитує його "Балканський оглядач".

Президент Сербії сказав, що прагне збільшити кількість декларацій ЄС, до яких Сербія буде приєднуватися, але "будуть винятки, оскільки є складні позиції".