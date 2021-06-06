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Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС

Неділя, 6 червня 2021, 13:26

Президент Європарламенту Давід Сассолі закликав надати країнам Західних Балкан членство у ЄС, зазначивши, що таке розширення створить перспективу миру й процвітання. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Розширення може принести великі переваги і самому регіону, і всій Європі, допомагаючи нам забезпечити стабільність, процвітання і мир на континенті", - сказав він в інтерв’ю Funke Mediengruppe.

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За його словами, темп євроінтеграції Західних Балкан буде залежати від того, як швидко ці країни досягнуть критеріїв, необхідних для членства. 

Давід Сассолі наголосив, що кожній з країн потрібно буде достатньо реформуватися, але і ЄС має дотримуватися своїх обіцянок та реагувати на прогрес.  

До Західних Балкан зараховують Сербію, Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Албанію та Косово.

Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією тривають перемовини щодо членства. 

Минулого року Чехія та Словаччина заблокували ухвалення документа щодо прогресу у розширенні ЄС. 

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Для євроінтеграції Північної Македонії створюють проблеми претензії Болгарії щодо історії, мови та ідентичності. 

У затримці євроінтеграції регіону вбачають ризики через те, що одночасно свій вплив на Балканах намагаються посилити Росія, Туреччина і Китай.

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