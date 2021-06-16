В Італії оприлюднили кадри моменту аварії на підйомнику, внаслідок якої загинули 14 людей

В італійські ЗМІ потрапили кадри моменту аварії на канатній дорозі Стреза-Мотароне у травні, внаслідок якої загинули 14 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", відео опублікував телеканал Tg3. Відеозапис вівся камерою на верхній станції канатної дороги і включений до матеріалів розслідування.

Як випливає з відео, кабіна на момент аварії майже прибула до фінальної точки. У цю мить обривається один з тросів і вона починає рухатись у зворотньому напрямку, все більше розганяючись. Моменту її остаточного обриву і падіння на відеозаписі немає.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів від верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика - єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина.

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим.

Поліція заарештувала трьох співробітників компанії-оператора канатної дороги, але пізніше суддя вирішив, що немає підстав тримати їх у в'язниці, оскільки вони не можуть втекти і не існує ризику фальсифікації доказів.

Прокурори стверджують, усі троє - власник канатної дороги та двоє працівників - знали, що кабіна їздить з відімкненим запобіжником. За їхніми даними, вони зумисно поставили затискачі на аварійні гальма, щоб уникнути їх постійного активування через технічні проблеми. Система аварійного гальмування могла бути відімкненою вже 7 років.