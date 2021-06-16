В Естонії провалився вотум недовіри уряду

В естонському парламенті не знайшлося достатньої кількості голосів для висловлення недовіри уряду прем’єри Каї Каллас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Голосування відбулося вдень 16 червня. За вотум недовіри проголосували 36 депутатів з 55 присутніх, проти - 55. Для висловлення вотуму недовіри потрібен був 51 голос.

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"За" голосували представники партії "Вітчизна", соціал-демократи і Консервативна народна партія (EKRE), проти - депутати "Партії реформ" та Центристської партії.

Нагадаємо, заяву про винесення недовіри внесли депутати опозиційної Консервативної народної партії (EKRE) і партії "Вітчизна" (Isamaa).

Лідер консерваторів Март Хельме заявив, що під керівництвом Каллас уряд партії Реформ і Центристської партії "за кілька місяців втратив умови економічного розвитку і підвищення обороноздатності Естонії, створені попереднім Кабінетом міністрів. Уряд ухвалив некомпетентні рішення у сфері економічної політики, що завдають істотної шкоди естонським компаніям, розвитку сільських районів і національної безпеки".

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