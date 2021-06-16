В Эстонии провалился вотум недоверия правительству

В эстонском парламенте не нашлось достаточного количества голосов для выражения недоверия правительству премьер-министра Каи Каллас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Голосование состоялось днем ​​16 июня. За вотум недоверия проголосовали 36 депутатов из 55 присутствующих, против - 55. Для выражения вотума недоверия нужен был 51 голос.

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"За" голосовали представители партии "Родина", социал-демократы и Консервативная народная партия (EKRE), против - депутаты "Партии реформ" и Центристской партии.

Напомним, заявление о вынесении недоверия внесли депутаты оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) и партии "Родина" (Isamaa).

Лидер консерваторов Март Хельме заявил, что под руководством Каллас правительство партии Реформ и Центристской партии "за несколько месяцев потеряло условия для экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии, созданные предыдущим Кабинетом министров. Правительство приняло некомпетентные решения в области экономической политики, которые наносят существенный вред эстонским компаниям, развития сельских районов и национальной безопасности".

Больше о Кае Каллас, возглавляющей правительство Эстонии с конца января 2021 года, читайте в статье Еще дальше от России: что известно о новой руководительнице правительства Эстонии.