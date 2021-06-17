У Швеції готують вотум недовіри уряду

У Швеції низка парламентських фракцій заявили про готовність підтримати вотум недовіри "уряду меншості" Стефена Левена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведську редакцію The Local.

Висловити недовіру прем’єру готові "Шведські демократи", "Ліва партія", "Християнські демократи" і "Помірна коаліційна партія", які разом збирають необхідну кількість голосів.

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Спершу з ініціативою окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.

Спікер Риксдагу Андреас Норлен заявив, що голосування відбудеться у понеділок 21 червня.

Стефан Левен розкритикував наміри політсил, які готові підтримати вотум недовіри, вказуючи на те, що саме зараз країна переживає непрості часи.

Якщо депутати все ж висловлять уряду недовіру, це може означати або оголошення дострокових виборів, або лише відставку прем’єра. Левен поки ухилився від відповіді, який варіант він обере у такому випадку, зазначивши, що обиратиме "те, як буде краще для Швеції".

Уряд меншості Левена - соціал-демократів та "зелених" - прийшов до влади у 2019 році, після місяців переговорів після виборів 2018 року. Угода між політсилами передбачала низку ліберальних ринкових реформ.