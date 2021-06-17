Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Естонія подарує Україні до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Прокурори вимагають 6 місяців реального терміну для експрезидента Франції Саркозі

У Польщі розкрили групу контрабандистів, яка постачала зброю до України

Євросоюз представив нову стратегію відносин з Росією






У Швеції готують вотум недовіри уряду

Четвер, 17 червня 2021, 18:33

У Швеції низка парламентських фракцій заявили про готовність підтримати вотум недовіри "уряду меншості" Стефена Левена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведську редакцію The Local.

Висловити недовіру прем’єру готові "Шведські демократи", "Ліва партія", "Християнські демократи" і "Помірна коаліційна партія", які разом збирають необхідну кількість голосів.

Читайте також
В Естонії провалився вотум недовіри уряду

Спершу з ініціативою окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах. 

Спікер Риксдагу Андреас Норлен заявив, що голосування відбудеться у понеділок 21 червня. 

Стефан Левен розкритикував наміри політсил, які готові підтримати вотум недовіри, вказуючи на те, що саме зараз країна переживає непрості часи. 

Якщо депутати все ж висловлять уряду недовіру, це може означати або оголошення дострокових виборів, або лише відставку прем’єра. Левен поки ухилився від відповіді, який варіант він обере у такому випадку, зазначивши, що обиратиме "те, як буде краще для Швеції".

Уряд меншості Левена -  соціал-демократів та "зелених" - прийшов до влади у 2019 році, після місяців переговорів після виборів 2018 року. Угода між політсилами передбачала низку ліберальних ринкових реформ. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція
powered by lun.ua