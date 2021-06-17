В Швеции готовят вотум недоверия правительству

В Швеции ряд парламентских фракций заявили о готовности поддержать вотум недоверия "правительству меньшинства" Стефена Левена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведскую редакцию The Local.

Выразить недоверие премьеру готовы "Шведские демократы", "Левая партия", "Христианские демократы" и "Умеренная коалиционная партия", которые вместе собирают необходимое количество голосов.

Сначала с инициативой отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Главным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новых жилых домах.

Спикер Риксдага Андреас Норлен заявил, что голосование состоится в понедельник 21 июня.

Стефан Лёвен раскритиковал намерения политсил, которые готовы поддержать вотум недоверия, указывая на то, что именно сейчас страна переживает непростые времена.

Если депутаты все же выскажут правительству недоверие, это может означать или объявление досрочных выборов, или только отставку премьера. Лёвен пока уклонился от ответа, какой вариант он предпочтет, отметив, что выберет "то, как будет лучше для Швеции".

Правительство меньшинства Стефена Лёвена - социал-демократов и "зеленых" - пришло к власти в 2019 году, после месяцев переговоров после выборов 2018 года. Соглашение между политсилами предусматривало ряд либеральных рыночных реформ.