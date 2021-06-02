Україна та Іран починають третій раунд переговорів у справі збитого літака МАУ

Україна та Іран 2 червня розпочинають третій раунд переговорів у справі катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Сьогодні розпочинаються дводенні переговори з Іраном у справі PS752. Наполягатиму на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних у збитті українського літака та стану судового слухання. Якщо воно, звісно, розпочато", - написав Мамедов.

Як відомо "Європейській правді", переговори триватимуть упродовж двох днів, 2 і 3 червня.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі у квітні оголосив про висунення звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

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