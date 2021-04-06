В Ірані заявили про звинувачення проти 10 посадовців, причетних до збиття літака МАУ

Військовий прокурор Тегерану Голамаббас Торкі оголосив про висунення звинувачень 10 посадовцям, причетним до збиття літака МАУ в січні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press. Заяву прокурора першими навели інформагентства ISNA та Mizan.

"Було висунуто звинувачення у справі українського літака та відбулося серйозне ретельне розслідування, були висунуті звинувачення 10 особам, які допустили помилку", - цитує його агентство Mizan. При цьому жодного імені посадовець не назвав.

Заява прокурора збіглася у часі з наближенням зустрічі у Відні, на якій офіційний Тегеран та п’ять держав-учасниць ядерної угоди обговорюватимуть її подальшу долю.

Нагадаємо, близько місяця тому Іран оприлюднив свій фінальний звіт після технічного розслідування загибелі українського літака.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у документі не врахували зауваження та пропозиції української сторони, та назвав його "цинічною спробою приховати справжні причини збиття літака" та виправдати Іран.

Звіт розкритикували також у Канаді, зазначивши, що він не містить надійних фактів та доказів і не намагається дати відповіді на найважливіші питання щодо катастрофи.

В МЗС раніше припускали, що Україна звернеться до Суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Рухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.

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