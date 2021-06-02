Украина и Иран начинают третий раунд переговоров по делу сбитого самолета МАУ

Украина и Иран 2 июня начинают третий раунд переговоров по делу катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого под Тегераном в январе 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Сегодня начинаются двухдневные переговоры с Ираном по делу PS752. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состоянии судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - написал Мамедов.

Как известно "Европейской правде", переговоры будут продолжаться в течение двух дней, 2 и 3 июня.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки в апреле объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета.

В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном будут успешными.

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