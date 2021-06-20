У Бельгії знайшли мертвим озброєного ультраправого військового, що зник місяць тому

У Бельгії знайшли тіло чоловіка, який найімовірніше і є зниклим військовим Юргеном Конінгсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Тіло знайшли у лісі в комуні Ділзен-Стоккем, повідомили у федеральній прокуратурі. De Morgen пише, що тіло знайшов мер міста Маасейк, коли катався на велосипеді. Його увагу привернув запах, і він, не підходячи ближче, одразу викликав поліцію.

За першими даними розслідування, вважається, що це Конінгс, якого розшукували з 17 травня.

"Причина смерті, за попередніми висновками - самогубство із застосуванням вогнепальної зброї, але це ще потрібно підтвердити за допомогою медекспертизи", - зазначили у прокуратурі.

Інших деталей наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 46-річний Юрген Конінгс зник в понеділок 17 травня. Справа стала резонансною, тому що невдовзі перед цим військовий погрожував кільком людям, включаючи відомого вірусолога Марка Ван Ранста, а згодом у покинутому автомобілі Конінгса була знайдена зброя, включно з протитанковими ракетними установками та боєприпасами. Вважалося, що він має з собою рушницю та пістолет.

Пошуки солдата, який мав відомі та тісні зв’язки з фламандським крайніми правими, зосереджувались на лісі Дільзербос та сусідньому національному парку недалеко від курорту в муніципалітеті Ділзен-Стоккем поблизу бельгійсько-голландського кордону. На пошуки витратили 650 тисяч євро.