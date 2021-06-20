В Бельгии нашли мертвым вооруженного ультраправого военного, пропавшего месяц назад

В Бельгии нашли тело мужчины, который скорее всего и является пропавшим военным Юргеном Конингсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Тело нашли в лесу в коммуне Дилзен-Стокке, сообщили в федеральной прокуратуре. De Morgen пишет, что тело нашел мэр города Маасейк, когда катался на велосипеде. Его внимание привлек запах, и он, не подходя ближе, сразу вызвал полицию.

По первым данным расследования, считается, что это Конингс, которого разыскивали с 17 мая.

"Причина смерти, по предварительным выводам - ​​самоубийство с применением огнестрельного оружия, но это еще нужно подтвердить с помощью медэкспертизы", - отметили в прокуратуре.

Других деталей пока не сообщают.

Напомним, 46-летний Юрген Конингс исчез в понедельник 17 мая. Дело стало резонансным, потому что вскоре перед этим военный угрожал нескольким людям, включая известного вирусолога Марка Ван Ранста, а затем в покинутом автомобиле Конингса было найдено оружие, в том числе противотанковые ракетные установки и боеприпасы. Считалось, что у него с собой ружье и пистолет.

Поиски солдата, который имел известные и тесные связи с фламандским крайне правыми, были сосредоточены в лесу Дильзербос и соседнем национальном парке недалеко от курорта в муниципалитете Дилзен-Стокке вблизи бельгийско-голландской границы. На поиски потратили 650 000 евро.