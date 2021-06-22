У Празі встановили роз’яснювальну табличку на вулиці радянського маршала 

Адміністрація третього району Праги відкрила на вулиці Івана Конєва інформаційну табличку, де перераховані подробиці діяльності радянського маршала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

У минулому неодноразово звучали голоси, що вимагали перейменувати вулицю, названу на честь маршала Івана Конєва, з урахуванням подвійній ролі, яку він зіграв в історії Європи ХХ століття.

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Однак районна адміністрація кожен раз відхиляла цю пропозицію, вказуючи, що на цій великій вулиці в районі Жижков проживає близько 7000 людей, і перейменування викликало б занадто багато складнощів.

"Тому ми вирішили, що опишемо роль Конєва в сучасній європейській історії хоча б у формі інформаційної таблички", - сказав член районної ради Павло Кршечек.

На табличці зазначено: "Маршал Конєв Іван Степанович (1897 - 1973) - російський полководець і радянський маршал. В кінці Другої світової війни брав участь у звільненні Праги, частини Польщі, Сілезії та Саксонії. Також здійснив криваве придушення повстання в Угорщині та працював в Берліні під час зведення Берлінської стіни".

Таблички, що роз'яснюють історичні події, пов'язані з третім районом Праги, вже були відкриті в 14 місцях напередодні 600-річчя битви на пагорбі Витків.

Нагадаємо, у квітні минулого року статуя маршала Івана Конєва була демонтована керівництвом району Прага 6.