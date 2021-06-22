В Праге установили разъяснительную табличку на улице советского маршала
Администрация третьего района Праги открыла на улице Ивана Конева информационную табличку, где перечислены подробности деятельности советского маршала.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
В прошлом неоднократно звучали голоса, требовавшие переименовать улицу, названную в честь маршала Ивана Конева, с учетом двойной роли, которую он сыграл в истории Европы ХХ века.
Однако районная администрация каждый раз отклоняла это предложение, указывая, что на этой большой улице в районе Жижков проживает около 7000 человек, и переименование вызвало бы слишком много сложностей.
"Поэтому мы решили, что опишем роль Конева в современной европейской истории хотя бы в форме информационной таблички", - сказал член районного совета Павел Кршечек.
На табличке указано: "Маршал Конев (1897 - 1973) - русский полководец и советский маршал. В конце Второй мировой войны участвовал в освобождении Праги, части Польши, Силезии и Саксонии. Также совершил кровавое подавление восстания в Венгрии и работал в Берлине во время возведения Берлинской стены".
Таблички, разъясняющие исторические события, связанные с третьим районом Праги, уже были открыты в 14 местах накануне 600-летия битвы на холме Витков.
Напомним, в апреле прошлого года статуя маршала Ивана Конева была демонтирована руководством района Прага 6.