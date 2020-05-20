Міноборони Чехії не передасть РФ пам’ятник радянському маршалу Конєву

Міністр оборони Чехії Любомір Метнар заявив, що Чехія з повагою ставиться до вояків Червоної Армії і пильно дбає про їхні поховання на своїх теренах, однак пам’ятник радянському маршалу Іванові Конєву Росії не передасть.

Про це чеський міністр заявив у відповідь на лист російського міністра оборони Сергія Шойгу, пише "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Щойгу у листі попроив "передати пам’ятник Іванові Конєву Російській Федерації щонайшвидше".

Читайте також У Чехії розслідують встановлення унітазу на місці статуї Конєва

"Пам’ятник не є власністю Міністерства оборони і не стояв на його ділянці. Також, у відповідності до правових норм, його не можна було віднести до категорії воєнних поховань", - зазначив міністр оборони Чехії в листі до Сергія Шойгу.

Метнар додав, що пам’ятник Іванові Конєву належить празькому району Прага 6, відповідно Міністерство оборони Чехії не має повноважень ним розпоряджатися. Відтак Міністерство оборони Чеської Республіки "не має повноважень вирішувати його можливу передачу Російській Федерації".

Водночас чеський міністр у листі до Сергія Шойгу зазначив, що Міністерство оборони Чехії займається утриманням близько чотирьох тисяч могил і братніх російських воєнних поховань, і "цю опіку неодноразово підтверджували представники вашого міністерства на засіданнях спільної чесько-російської міжурядової комісії, що дбає про воєнні могили".

Нагадаємо, демонтаж пам’ятника радянському маршалу викликав гостру реакцію в Росії та напад на чеське посольство у Москві.

Мера Праги і двох глав районів чеської столиці, серед них і Ондржея Колара, взяли під охорону через загрозу замаху на них. Чеські ЗМІ у зв'язку з ситуацією навколо можливого отруєння чеських політиків.

Читайте також: Вкрадене свято: чому РФ не має права "приватизувати" перемогу у Другій світовій.