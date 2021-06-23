Міністр оборони Британії зробив заяву щодо есмінця, про обстріл якого оголосили росіяни
Міністра оборони Великої Британії Бен Воллес зробив заяву щодо есмінця HMS Defender, про обстріл якого біля берегів Криму раніше заявили росіяни.
Заява оприлюднена у Twitter Міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні вранці HMS Defender здійснив звичайний транзит з Одеси до Грузії через Чорне море. Як це нормально для цього маршруту, корабель увійшов у міжнародно визнаний коридор розділення руху та безпечно вийшов з цього коридору о 09:45 за Гринвічем", - зазначив міністр.
"Як звичайно, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік", - додав Воллес.
Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.
Повідомлялось, що "есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації", а прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу і попереджувальне бомбометання.
Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.