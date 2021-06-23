Міноборони Британії: військові РФ не стріляли по есмінцю, корабель був у водах України

Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Відповідна заява була оприлюднена у Twitter британського Міноборони у середу по обіді, пише "Європейська правда".

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"Попереджувальних пострілів по HMS Defender не проводилося. Корабель ВМС Великої Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться у заяві.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху скидалися бомби", - додали у британському міністерстві.

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Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.

Повідомлялось, що "есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації", а прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу і попереджувальне бомбометання.