Министр обороны Британии сделал заявление по эсминцу, об обстреле которого объявили россияне

Министра обороны Великобритании Бен Уоллес сделал заявление по эсминцу HMS Defender, об обстреле которого у берегов Крыма ранее заявили россияне.

Заявление обнародовано в Twitter Минобороны Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром HMS Defender совершил обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море. Как это нормально для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по Гринвичу", - отметил министр.

"Как обычно, российские суда отслеживали его проход, а его экипажу стало известно об учениях неподалеку", - добавил Уоллес.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Сообщалось, что "эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации", а пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу и предупредительное бомбометание.

Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.