Військові РФ відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю біля Севастополя

Російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Міноборони Росії, передає "Європейська правда"

"Есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення державного кордону Російської Федерації. На попередження не відреагував", - заявили у відомстві.

О 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250) по курсу руху есмінця з керованою ракетною зброєю (УРО) "Дефендер", заявили військові.

О 12:23 есмінець HMS Defender покинув води, які Росія привласнила як свої територіальні.

Як повідомлялося, два кораблі НАТО 18 червня увійшли в одеський порт.

Першим в акваторію порту увійшов британський есмінець HMS Defender, близько полудня до нього приєднався фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

На борту есмінця HMS Defender в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні і Британії, будівництво двох баз ВМС України.