Туреччина оголосила міжнародну акваторію Егейського моря зоною військових навчань

Турецька влада оголосила міжнародну частину акваторії Егейського моря зоною військових навчань, звинувативши Грецію у невиконанні умов Афінського меморандуму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Після того, як Греція оголосила про проведення військових навчань в Егейському морі під час туристичного сезону, всупереч Афінському меморандуму про взаєморозуміння (МОВ), підписаного з Туреччиною, Туреччина також почала навчання в Егейському морі з навігаційними повідомленнями (NAVTEX) від 22 червня в рамках взаємності", - пише видання з посиланням на джерела в органах безпеки.

З підписанням Афінського меморандуму про взаєморозуміння між Туреччиною і Грецією в 1988 році було вирішено не проводити навчання в міжнародних водах Егейського моря і не оголошувати зону військових навчань під час активного літнього туристичного сезону з 15 червня по 15 вересня.

Нагадаємо, у середу російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії повідомили, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця HMS Defender в районі мису Фіолент в Чорному морі.

У Міністерстві оборони Британії заперечили обстріл росіянами есмінця, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

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