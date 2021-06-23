Турция объявила международную акваторию Эгейского моря зоной военных учений

Турецкие власти объявили международную часть акватории Эгейского моря зоной военных учений, обвинив Грецию в невыполнении условий Афинского меморандума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

"После того как Греция объявила о проведении военных учений в Эгейском море во время туристического сезона, вопреки Афинскому меморандуму о взаимопонимании (МОВ), подписанному с Турцией, Турция также начала учения в Эгейском море с навигационными сообщениями (NAVTEX) от 22 июня в рамках взаимности", - пишет издание со ссылкой на источники в органах безопасности.

С подписанием Афинского меморандума о взаимопонимании между Турцией и Грецией в 1988 году было решено не проводить учения в международных водах Эгейского моря и не объявлять зону военных учений во время активного летнего туристического сезона с 15 июня по 15 сентября.

Напомним, в среду российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender в районе мыса Фиолент в Черном море.

Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

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