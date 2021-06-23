Північна Македонія і Албанія розчаровані останнім рішенням ЄC щодо їхнього членства

Північна Македонія і Албанія розчаровані неспроможністю ЄС просунутися вперед для початку переговорів про вступ до блоку з обома країнами.

Про це у середу на своїй сторінці у Facebook заявив прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв, пише "Європейська правда".

"Сьогодні прем'єр-міністр Республіки Албанія Еді Рама виступив із заявою про спільну позицію щодо рішення Ради із загальних справ ЄС не затверджувати рамки для переговорів з Північною Македонією та Албанією.

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Якими б свідомими і стриманими ми не були в своїх очікуваннях, рішення ЄС не призначати першу міжурядову конференцію з Північною Македонією та Албанією є великим розчаруванням, але також і величезним провалом політики розширення ЄС і поганим сигналом для всього регіону", - заявив Заєв.

Він наполіг, що обидві країни "є Європою", незалежно від того, чи вдасться ЄС зняти блокаду, очевидно маючи на увазі болгарське вето на початок переговорів про членство.

"Ми як і раніше даємо шанс процесу, і ми залишаємося прихильними нашій стратегічній меті - членству в ЄС і повній реалізації європейських цінностей і стандартів в Республіці Північна Македонія і Республіці Албанія. Для Албанії та Північної Македонії Європа залишається єдиною альтернативною та стратегічною національною метою, заради якої ми докладаємо щирі зусилля", - додав Заєв.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли у вівторок погодити принципи, якими керуватимуться переговори з Північної Македонією та Албанією про вступ в Євросоюз.

Вето Болгарії щодо членства Північної Македонії унеможливило одностайне рішення 27 міністрів, від цього постраждала і Албанія.

Болгарія має історичні та культурні претензії до Північної Македонії, тому блокує відкриття переговорів про приєднання країни до ЄС.

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