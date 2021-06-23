Греція покарала Північну Македонію через твіт прем’єра про футбол

Греція відкладає ратифікацію угод із Північною Македонією через твіт північномакедонського прем'єр-міністра про футбол.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи виступ збірної на європейському футбольному чемпіонаті, очільник уряду Північної Македонії Зоран Заєв назвав національну команду своєї країни "Македонською", опустивши слово "Північна".

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Реагуючи на цей допис, грецька влада повідомила, що заплановані на липень парламентські ратифікації трьох двосторонніх меморандумів про співпрацю відкладено до вересня чи пізніше.

Афіни закликали прем'єр-міністра Північної Македонії повністю виконувати домовленості щодо перейменування країни у будь-якому контексті, включаючи міжнародні спортивні змагання.

Як повідомляється, ратифікацію меморандумів про співпрацю відкладено, щоб Заєв "міг зрозуміти, що у нього є деякі зобов'язання, які він не може ігнорувати".

"Ми вимагаємо повної реалізації духу і букви Преспанської угоди, і ми закликаємо пана Заєва утриматися від риторичних відхилень, особливо в такому делікатному питанні, як футбол", - заявила представник грецького уряду Арістотелія Пелоні.

"Добросовісне виконання угоди є одним із критеріїв вступу країни до Європейського Союзу", - зазначила вона.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Македонія офіційно змінила назву на Північну Македонію на вимогу Греції. Скоп'є погодилось на переіменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.

Раніше влада Греції та Грецька національна федерація футболу поскаржились у Європейську футбольну асоціацію (УЄФА) на герб на майці Північної Македонії.