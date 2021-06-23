Северная Македония и Албания разочарованы последним решением ЕС по их членству

Северная Македония и Албания разочарованы неспособностью ЕС продвинуться вперед для начала переговоров о вступлении в блок с обеими странами.

Об этом в среду на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, пишет "Европейская правда".

"Сегодня премьер-министр Республики Албания Эди Рама выступил с заявлением об общей позиции относительно решения Совета по общим делам ЕС не утверждать рамки для переговоров с Северной Македонией и Албанией.

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Какими бы сознательными и сдержанными мы не были в своих ожиданиях, решение ЕС не назначать первую межправительственную конференцию с Северной Македонией и Албанией является большим разочарованием, но также и огромным провалом политики расширения ЕС и плохим сигналом для всего региона", - заявил Заев.

Он настоял, что обе страны "являются Европой", вне зависимости от того, удастся ли ЕС снять блокаду, очевидно, имея в виду болгарское вето на начало переговоров о членстве.

"Мы по-прежнему даем шанс процессу, и мы остаемся приверженными нашей стратегической цели - членству в ЕС и полной реализации европейских ценностей и стандартов в Республике Северная Македония и Республике Албания. Для Албании и Северной Македонии Европа остается единственной альтернативной и стратегической национальной целью, ради которой мы прилагаем искренние усилия", - добавил Заев.

Министры иностранных дел ЕС не смогли во вторник согласовать принципы, которыми будут руководствоваться переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз.

Вето Болгарии по членству Северной Македонии невозможным единогласное решение 27 министров, от этого пострадала и Албания.

Болгария имеет исторические и культурные претензии к Северной Македонии, поэтому блокирует открытие переговоров о присоединении страны к ЕС.

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