США з 1 серпня перестануть надавати консульські послуги в Росії

Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в коментарі російському телеканалу "Дождь" посол США в Росії Джон Салліван.

"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - сказав Салліван.

Він додав, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

Нагадаємо, Салліван минулого тижня повернувся до російської столиці згідно з домовленістю, досягнутою на саміті в Женеві президентами Байденом і Путіном.

Домовленість про повернення послів РФ і США була досягнута на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня.

Посол РФ в США Анатолій Антонов минулої неділі, 20 червня, повернувся до Вашингтона.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

У квітні США ввели масштабні санкції проти Росії і оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у відповідь на втручання Росії у вибори, кібератаки, порушення прав людини і окупацію Криму. У відповідь Росія оголосила, що застосовує санкції до восьми урядовців США, висилає 10 американських дипломатів і накладає суворі обмеження на персонал в посольстві США.

У травні США закрили останнє консульство у РФ у місті Єкатеринбург.