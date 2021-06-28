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США с 1 августа перестанут оказывать консульские услуги в России

Понедельник, 28 июня 2021, 14:13

США перестанут предоставлять консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в комментарии российскому телеканалу "Дождь" посол США в России Джон Салливан.

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий — как американских, так и российских", — сказал Салливан.

Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Напомним, Салливан на прошлой неделе вернулся в российскую столицу согласно договоренности, достигнутой на саммите в Женеве президентами Байденом и Путиным.

В апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и продолжающуюся оккупацию Крыма.

В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми высокопоставленным правительственным чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и налагает строгие ограничения на персонал в посольстве США.

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