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Посол РФ у США після трьох місяців консультацій повернувся до Вашингтона

Неділя, 20 червня 2021, 13:41

Посол Російської Федерації у США Анатолій Антонов вилетів до Вашингтона після того, як три місяці перебував у Москві на консультаціях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Літак вирушив з аеропорту Шереметьєво о 09:18 за московським часом. Антонов пройшов на посадку без коментарів для преси.

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Нагадаємо, посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний з Вашингтона близько трьох місяців тому після того, як Байден назвав Путіна вбивцею, а посол США в Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон майже два місяці тому після того, як Росія запропонувала йому повернутися до Вашингтона для консультацій.

На першій зустрічі у Женеві 16 червня президенти США і РФ Джо Байден та Владімір Путін домовились про взаємне повернення послів

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