США привітали ухвалення закону про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів

США привітали затвердження українським парламентом законодавства для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства США в Україні, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Сполучені Штати вітають прийняття за міжпартійної підтримки законопроєкту 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і з нетерпінням чекають остаточного тексту відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Вітаємо Верховну раду і керівництво України з важливим кроком на шляху до всеосяжної судової реформи", - йдеться у заяві.

У посольстві нагадали, що США з нетерпінням очікують прийняття законопроєкту 5068 про реформування Вищої ради правосуддя.

"Сполучені Штати готові підтримати наших українських партнерів в реалізації 3711-д і реалізувати цю історичну можливість оновити судову систему України від імені українського народу", - йдеться у заяві.

Раніше в Євросоюзі заявили про готовність призначити незалежних експертів для підтримки відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів після того, як Верховна рада ухвалила необхідне законодавство.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила законопроєкт №3711-д, який передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Законопроєкт, передбачає, що членів ВККС відбиратиме конкурсна комісія з шести членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів. Міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС.