США приветствовали принятие закона о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей

США приветствовали утверждение украинским парламентом законодательства для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, которая есть в распоряжении "Европейской правды".

"Соединенные Штаты приветствуют принятие по межпартийной поддержки законопроекту 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и с нетерпением ждут окончательного текста в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Поздравляем Верховную раду и руководство Украины с важным шагом на пути к всеобъемлющей судебной реформы", - говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что США с нетерпением ожидают принятия законопроекта 5068 о реформировании Высшего совета правосудия.

"Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров в реализации 3711-д и реализовать эту историческую возможность обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", - говорится в заявлении.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности назначить независимых экспертов для поддержки отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей после того, как Верховная рада приняла необходимое законодательство.

Напомним, Верховная рада одобрила законопроект №3711-д, предусматривающий изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.

Законопроект предусматривает, что членов ВККС отбирать конкурсная комиссия из шести членов. Речь идет о трех действующих судей или судей в отставке и трех независимых международных экспертов. Международные эксперты будут решающий голос при отборе кандидата в ВККС.