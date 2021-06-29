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ЄС готовий призначити незалежних експертів для вибору членів ВККС

Вівторок, 29 червня 2021, 16:59

Європейський Союз готовий призначити незалежних експертів для підтримки відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів після того, як Верховна рада ухвалила необхідне законодавство.

Про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

"Рішучий крок до фундаментальної реформи судової системи України, зроблений сьогодні Верховною радою. Вітаємо прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сподіваємось побачити остаточний текст законопроєкту 3711 відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - написав Маасікас.

Посол також наголосив, що для всебічної судової реформи слід також реформувати Вищу раду правосуддя і для цього вже розроблені відповідні законопроєкти.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила законопроєкт №3711-д, який передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до якого планується перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Законопроєкт, передбачає, що членів ВККС відбиратиме конкурсна комісія з шести членів. Йдеться про трьох чинних суддів або суддів у відставці та трьох незалежних міжнародних експертів. Міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до ВККС.

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