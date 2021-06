ЄС готовий призначити незалежних експертів для вибору членів ВККС

Європейський Союз готовий призначити незалежних експертів для підтримки відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів після того, як Верховна рада ухвалила необхідне законодавство.

Про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

"Рішучий крок до фундаментальної реформи судової системи України, зроблений сьогодні Верховною радою. Вітаємо прийняття реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, сподіваємось побачити остаточний текст законопроєкту 3711 відповідно до рекомендацій Венеційської комісії", - написав Маасікас.

2/2 🇪🇺 is ready to nominate independent experts to support the selection of the High Qualification Commission of Judges. For a comprehensive judicial reform, the High Council of Justice to be reformed as well - relevant draft legislation is well advanced. #MovingForwardTogether