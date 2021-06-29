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Влада Праги не може вимагати повернути парк, який займає посольство РФ - МЗС Чехії

Вівторок, 29 червня 2021, 18:22

Влада Праги не має права вимагати повернення частини міського парку Стромовка, де розташоване посольство РФ, оскільки після окупації земля була передана в постійне користування посольству СРСР в 1972 році за рішенням чехословацького уряду.

Про це йдеться в листі МЗС Чехії, направленому главі муніципалітету району Прага-7 Яну Чижинському, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

У квітні керівництво столиці Чехії та району Прага-7 закликало уряд провести переговори з Росією про повернення території. Близько пів гектара землі, про яку йде мова, належить Чеській Республіці. Під час вторгнення радянські війська зайняли Стромовку, де оселилися і використовували парк як базу.

Район посольства Радянського Союзу з того часу постійно розширювався за рахунок території парку, і виведення окупаційних військ в 1990 і 1991 роках нічого не змінило.

Однак тепер з'ясувалося, що дипломатична служба передала землю тодішньому радянському посольству в 1972 році в постійне безоплатне користування. Будівлі на землі належать Російській Федерації, яка їх купила.

"У 1972 році Управління обслуговування дипломатичного корпусу за договором передало землю в постійне безоплатне користування тодішньому радянському посольству на підставі постанови уряду Чехословацької Соціалістичної Республіки від 17 вересня 1970 року", - йдеться в листі.

У зв'язку з вищезазначеними обставинами, на думку МЗС, неможливо виконати вимоги муніципалітету і міського округу без порушення основних принципів міжнародного права.

Єдиний варіант, якщо Росія готова добровільно погодитися на повернення території. Але в листі наголошується, що це малоймовірно і Росія навряд чи піде на переговори про добровільне повернення землі в нинішній ситуації.

Як повідомлялося, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу. 

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

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