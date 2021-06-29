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Власти Праги не могут требовать вернуть парк, занятый посольством РФ - МИД Чехии

Вторник, 29 июня 2021, 18:22

Власти Праги не имеют права требовать вернуть часть городского парка Стромовка, где расположено посольство РФ, так как после оккупации земля была передана в постоянное пользование посольству СССР в 1972 году по решению чехословацкого правительства.

Об этом говорится в письме МИД Чехии, направленном главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

В апреле руководство столицы Чехии и района Прага-7 призвало правительство провести переговоры с Россией о возврате территории. Около пол гектара земли, о которой идет речь, принадлежит Чешской Республике. Во время вторжения советские войска заняли Стромовку, где поселились и использовали парк в качестве базы.

Район посольства Советского Союза с тех пор постоянно расширялся за счет территории парка, и вывод оккупационных войск в 1990 и 1991 годах ничего не изменил.

Однако теперь выяснилось, что дипломатическая служба передала землю тогдашнему советскому посольству в 1972 году в постоянное бесплатное пользование. Постройки на земле принадлежат Российской Федерации, которая их купила.

"В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса по договору передала землю в постоянное бесплатное пользование тогдашнему советскому посольству на основании постановления правительства Чехословацкой Социалистической Республики от 17 сентября 1970 года", - говорится в письме.

В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами, по мнению МИДа, невозможно выполнить требования муниципалитета и городского округа без нарушения основных принципов международного права.

Единственный вариант, если Россия готова добровольно согласится на возврат территории. Но в письме отмечается, что маловероятно, что Россия пойдет на переговоры о добровольном возвращении земли в нынешней ситуации.

Напомним, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Читайте больше в статье: Русский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

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