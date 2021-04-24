Аудит ЄС підтвердив конфлікт інтересів у прем'єра Чехії, має повернути мільйони євро

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш порушив правила конфлікту інтересів через свій контроль над цільовими фондами, пов'язаними з його бізнес-імперією Agrofert.

Про це йдеться в результатах аудиторської перевірки Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це означає, що всі субсидії Європейського Союзу, надані компанії після лютого 2017 року, коли набув чинності місцевий закон про конфлікт інтересів, вважаються незаконними і повинні бути повернуті, йдеться в заключному звіті аудиторів.

"Таким чином, пан Бабіш контролює два трастові фонди, а через ці трастові фонди він також контролює групу Agrofert. Грунтуючись на цій оцінці, служби Комісії вважають, що група Agrofert підпадає під заборону ... Закону про конфлікт інтересів", - написали аудитори в підсумковому звіті.

Бабіш завжди відкидав будь-який конфлікт інтересів і заявив, що аудитом "маніпулювали" його політичні противники і професійні інформатори.

"Я повністю виконав вимоги Lex Babis, який повинен був тільки вивести мене з політики. Я перевів колишню компанію в трастові фонди", - написав він у Twitter, маючи на увазі закон, схвалений чеським парламентом, щоб обмежити накопичення засобів масової інформації, бізнесу і політичної влади.

Аудитори заявили, що Чеська Республіка має повернути субсидії ЄС, отримані Agrofert після лютого 2017 року, які включають близько 11 мільйонів євро, пов'язаних з грантами Європейського фонду регіонального розвитку та Європейського соціального фонду.

Agrofert - конгломерат із приблизно 250 компаній, які Бабіш передав у трасти в 2017 році. Agrofert отримує десятки мільйонів євро в рік у вигляді фінансування ЄС, більшість з яких - субсидії фермерам, на які не впливає поточне розслідування.