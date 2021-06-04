Парламент Чехии не поддержал вотум недоверия правительству премьера Бабиша

Правительство Чехии за несколько месяцев до парламентских выборов выстояло во время попутки оппозиции выразить ему недоверие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пять оппозиционных партий инициировали вотум недоверия, сообщила коалиция SPOLU, в которую входят партии ODS, KDU и TOP09, а также "Пираты" и движение STAN.

Причиной, по их словам, есть подозрение в конфликте интересов премьер-министра и главы движения ANO Андрея Бабиша, действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, а также то, что коммунисты официально разорвали соглашение о сотрудничестве с правительством меньшинства.

Но партиям не удалось набрать необходимое большинство из 101 голоса в нижней палате, состоящий из 200 членов, после того, как Коммунистическая партия, которая имеет 15 голосов, покинула зал и не принимала участия в голосовании.

Несмотря на то, что партия поддерживала Бабиша течение всего срока, она отказалась от поддержки в апреле и выступила с жесткой позицией против его правительства в дипломатическом споре с Россией, что привело к высылке дипломатов как в Праге, так и в Москве.

"Правительство не нашего доверия, но праве (оппозиционные) партии тем меньше", - заявил председатель Коммунистической партии Войтех Филип во время дебатов в парламенте.

"Поэтому мы не будем участвовать в этом бессмысленном зрелище, и мы едем работать на людей", - добавил он.

Инициатива вотума недоверия набрала 89 голосов.

Его успех не означал бы автоматического падения Бабиша, а перенес бы власть на пророссийского президента Милоша Земана, который мог держать Бабиша в должности смотрителя в течение нескольких месяцев до выборов.

В этом году партия Бабиша ANO сошла с первого места в опросах общественного мнения.